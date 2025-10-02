Лидеру отделения КПРФ Пыть-Яха Светлане Руденко прочат пост помощника нового депутата думы ХМАО Артема Аминова. После конфликта местного отделения с градоначальником Сергеем Елишевым ее должность заместителя директора детского сада по общим вопросам попала под сокращение, поделился с URA.RU источник в местном политическом истеблишменте.
«Руденко после скандалов, в ходе которых коммунисты пытались очернить градоначальника, лишилась должности. Пост зама по общим вопросам в „Золотом Ключике“ она получила еще при позапрошлом главе города Александре Морозове, который пытался таким образом подмаслить оппозицию. На все детские сады это была чуть ли не единственная такая ставка. В новой команде мэрии посчитали, что необходимости в ее сохранении после выхода КПРФ на открытый конфликт нет. Говорят, что Руденко пообещали пристроить помощником Аминова в думу ХМАО», — сообщил инсайдер.
По словам собеседника агентства, кроме сокращения должности, опальную коммунистку ждет и выселение из служебной квартиры в микрорайоне Пионерный. «С Руденко расторгнут трудовой договор 26 сентября. Покинуть жилье она должна в течение 10 дней», — передает инсайдер.
Редакция не располагает номером Руденко. Дозвониться до Аминова и подтвердить информацию о ее переходе в думу округа на момент публикации новости не удалось. В администрации Пыть-Яха подтвердили прекращение трудового договора с коммунисткой.
