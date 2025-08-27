27 августа 2025

Политические партии упрекнули лидера КПРФ ХМАО в грязном старте выборов в окружную думу

Глава исполкома ЕР ХМАО Заболотнев раскритиковал нападки КПРФ на мэра Пыть-Яха
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы в окружной парламент Югры пройдут в 2026 году, но коммунисты развили активность уже сейчас
Выборы в окружной парламент Югры пройдут в 2026 году, но коммунисты развили активность уже сейчас Фото:

Глава исполкома «Единой России» ХМАО, депутат окружной думы Николай Заболотнев выступил в защиту мэра Пыть-Яха Сергея Елишева, которого окружное отделение КПРФ во главе с Алексеем Савинцевым обвинило в бездействии в решении проблем бездомных животных. По словам парламентария, критика в адрес Елишева носит надуманный характер и связана с предстоящей избирательной кампанией.

«Новый мэр всего три месяца в полномочиях, обстановка в городе сдвинулась с мертвой точки, многое меняется, население поддерживает эти изменения. И попытаться „набить очки“, заварив скандальчик на имени Сергея Елишева, тем самым привлечь внимание — решение недостойное серьезной политической партии», — заявил Заболотнев.

Он отметил, что атаки на мэра выглядят спланированными. «И понимают это все „политические игроки“, чьи интересы фиксируются на освободившемся после Сергея Елишева мандате депутата думы автономного округа. Впереди выборы. Для одних важно помнить об избирателях, быть честными с ними и с собой, а для других — крапленые карты тоже инструмент», — подчеркнул парламентарий.

В поддержку Елишева также выступили представители ЛДПР. В партии назвали обвинения коммунистов хайпом и напомнили, что Савинцев получал вотум недоверия от жителей, когда руководил Советским районом. В целом, за муниципалитетом и его райцентром давно уже закрепился статус одного из самых депрессивных в регионе и даже негласное звание «далеко не Лас-Вегас». Представители партий высказали редкую солидарность, назвав критику КПРФ и аффилированного с ней паблика политическими играми.

На момент публикации материала получить комментарий Савинцева не удалось. Лидер КПРФ не ответил на звонок журналиста агентства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава исполкома «Единой России» ХМАО, депутат окружной думы Николай Заболотнев выступил в защиту мэра Пыть-Яха Сергея Елишева, которого окружное отделение КПРФ во главе с Алексеем Савинцевым обвинило в бездействии в решении проблем бездомных животных. По словам парламентария, критика в адрес Елишева носит надуманный характер и связана с предстоящей избирательной кампанией. «Новый мэр всего три месяца в полномочиях, обстановка в городе сдвинулась с мертвой точки, многое меняется, население поддерживает эти изменения. И попытаться „набить очки“, заварив скандальчик на имени Сергея Елишева, тем самым привлечь внимание — решение недостойное серьезной политической партии», — заявил Заболотнев. Он отметил, что атаки на мэра выглядят спланированными. «И понимают это все „политические игроки“, чьи интересы фиксируются на освободившемся после Сергея Елишева мандате депутата думы автономного округа. Впереди выборы. Для одних важно помнить об избирателях, быть честными с ними и с собой, а для других — крапленые карты тоже инструмент», — подчеркнул парламентарий. В поддержку Елишева также выступили представители ЛДПР. В партии назвали обвинения коммунистов хайпом и напомнили, что Савинцев получал вотум недоверия от жителей, когда руководил Советским районом. В целом, за муниципалитетом и его райцентром давно уже закрепился статус одного из самых депрессивных в регионе и даже негласное звание «далеко не Лас-Вегас». Представители партий высказали редкую солидарность, назвав критику КПРФ и аффилированного с ней паблика политическими играми. На момент публикации материала получить комментарий Савинцева не удалось. Лидер КПРФ не ответил на звонок журналиста агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...