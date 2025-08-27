Политические партии упрекнули лидера КПРФ ХМАО в грязном старте выборов в окружную думу

Глава исполкома «Единой России» ХМАО, депутат окружной думы Николай Заболотнев выступил в защиту мэра Пыть-Яха Сергея Елишева, которого окружное отделение КПРФ во главе с Алексеем Савинцевым обвинило в бездействии в решении проблем бездомных животных. По словам парламентария, критика в адрес Елишева носит надуманный характер и связана с предстоящей избирательной кампанией.
«Новый мэр всего три месяца в полномочиях, обстановка в городе сдвинулась с мертвой точки, многое меняется, население поддерживает эти изменения. И попытаться „набить очки“, заварив скандальчик на имени Сергея Елишева, тем самым привлечь внимание — решение недостойное серьезной политической партии», — заявил Заболотнев.
Он отметил, что атаки на мэра выглядят спланированными. «И понимают это все „политические игроки“, чьи интересы фиксируются на освободившемся после Сергея Елишева мандате депутата думы автономного округа. Впереди выборы. Для одних важно помнить об избирателях, быть честными с ними и с собой, а для других — крапленые карты тоже инструмент», — подчеркнул парламентарий.
В поддержку Елишева также выступили представители ЛДПР. В партии назвали обвинения коммунистов хайпом и напомнили, что Савинцев получал вотум недоверия от жителей, когда руководил Советским районом. В целом, за муниципалитетом и его райцентром давно уже закрепился статус одного из самых депрессивных в регионе и даже негласное звание «далеко не Лас-Вегас». Представители партий высказали редкую солидарность, назвав критику КПРФ и аффилированного с ней паблика политическими играми.
На момент публикации материала получить комментарий Савинцева не удалось. Лидер КПРФ не ответил на звонок журналиста агентства.
