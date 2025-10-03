В Пермском крае из-за украинского беспилотника поврежден дом

Срочная новость
новость из сюжетаУкраинские атаки по российским регионам
Жилой дом получил повреждения после ночной атаки беспилотников на Пермский край. Об этом сообщает губернатор Дмитрий Махонин. Жертв нет.
