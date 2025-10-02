Власти Пермского края прокомментировали атаку БПЛА

В Березниках (Пермский край) ночью 3 октября из-за атаки БПЛА был разрушен жилой двухквартирный дом. Жильцы не пострадали, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.
«По уточненной информации, ночью была осуществлена атака вражеских БПЛА. Пострадал двухквартирный жилой дом. К счастью, жертв нет», — сказано в сообщении.
Глава региона уточнил, что жильцам дома предоставят маневренное жилье. Также Махонин поручил министерству труда и социального развития рассмотреть варианты компенсации потерянного имущества. На эти цели выделят средства из краевого бюджета.
Губернатор добавил, что ночью 3 октября на предприятии «Азот» в Березниках была остановка технологического цикла. Сейчас компания продолжает работать в штатном режиме. Экологической угрозы нет и безопасности жителей ничего не угрожает. Но на месте продолжают работать специалисты экстренных служб.
