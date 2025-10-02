Атакованный БПЛА дом в Березниках оцепила охрана

Глава Березников Алексей Казаченко сообщил, что после атаки беспилотника в городе развернули оперативный штаб. Жилой дом, который пострадал, оцеплен охраной. На месте работают правоохранительные органы.
«Ночью устраняли последствия атаки БПЛА. Сейчас в городе работает оперативный штаб. Жилой двухквартирный дом на улице Большевистской оцеплен, выставлена охрана. Сотрудники правоохранительных органов проводят осмотр места происшествия», — сообщил мэр в Telegram.
Чиновники пока ждут разрешения от специалистов, чтобы зайти в дом и оценить масштаб ущерба. Всем нуждающимся уже предоставлено временное жилье, отметил Казаченко. Вопрос о финансовых компенсациях решается.
БПЛА атаковали Березники минувшей ночью. Пострадал один дом. На промпредприятии «Азот» временно приостанавливали работу.
