Исполнительница романсов и русского шансона Любовь Успенская отменила концерт в Екатеринбурге, который должен был состояться 3 октября, из-за перелома руки. Информация об этом появилась в Telegram.
«Любовь Успенская сломала руку и отменила ближайшие концерты и корпоративы, сегодняшнее выступление в Екатеринбурге не состоится», — передает telegram-канал Mash. При этом представители певицы, что выступление сорвалось «по техническим причинам».
Концерт королевы шансона должен был пройти в ККТ «Космос». Об отмене стало известно накануне. Новую дату выступления пообещали сообщить позже.
