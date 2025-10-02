02 октября 2025

Mash: Успенская отменила концерт в Екатеринбурге из-за перелома руки

Представители Успенской не уточняют ее состояние
Исполнительница романсов и русского шансона Любовь Успенская отменила концерт в Екатеринбурге, который должен был состояться 3 октября, из-за перелома руки. Информация об этом появилась в Telegram.

«Любовь Успенская сломала руку и отменила ближайшие концерты и корпоративы, сегодняшнее выступление в Екатеринбурге не состоится», — передает telegram-канал Mash. При этом представители певицы, что выступление сорвалось «по техническим причинам».

Концерт королевы шансона должен был пройти в ККТ «Космос». Об отмене стало известно накануне. Новую дату выступления пообещали сообщить позже.

