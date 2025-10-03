Советско-российско-американской певице Любови Успенской проведут срочную операцию из-за перелома, который она недавно получила. Об этом сообщили в telegram-каналах.
Успенской вставят в руку швейцарские пластины — конструкции для фиксации фрагментов костей при переломах. В настоящее время артистка проходит подготовку к операции, пишет telegram-канал Mash.
Отмечается, что сама певица переживает из-за размеров шрама, который может остаться после проведения процедур. Врачи считают, что уже через несколько дней Успенская вернется к концертной деятельности.
Артистка сломала руку 30 сентября. Из-за этого у нее отменились ближайшие кооперативы и концерты, в частности, в Екатеринбурге.
