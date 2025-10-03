Любови Успенской проведут срочную операцию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Успенская готовится к операции на сломанную руку
Успенская готовится к операции на сломанную руку Фото:

Советско-российско-американской певице Любови Успенской проведут срочную операцию из-за перелома, который она недавно получила. Об этом сообщили в telegram-каналах.

Успенской вставят в руку швейцарские пластины — конструкции для фиксации фрагментов костей при переломах. В настоящее время артистка проходит подготовку к операции, пишет telegram-канал Mash.

Отмечается, что сама певица переживает из-за размеров шрама, который может остаться после проведения процедур. Врачи считают, что уже через несколько дней Успенская вернется к концертной деятельности.

Артистка сломала руку 30 сентября. Из-за этого у нее отменились ближайшие кооперативы и концерты, в частности, в Екатеринбурге.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Советско-российско-американской певице Любови Успенской проведут срочную операцию из-за перелома, который она недавно получила. Об этом сообщили в telegram-каналах. Успенской вставят в руку швейцарские пластины — конструкции для фиксации фрагментов костей при переломах. В настоящее время артистка проходит подготовку к операции, пишет telegram-канал Mash. Отмечается, что сама певица переживает из-за размеров шрама, который может остаться после проведения процедур. Врачи считают, что уже через несколько дней Успенская вернется к концертной деятельности. Артистка сломала руку 30 сентября. Из-за этого у нее отменились ближайшие кооперативы и концерты, в частности, в Екатеринбурге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...