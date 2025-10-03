FT: окружение Трампа в смятении из-за поставок Tomahawk Украине

В администрации президента США Дональда Трампа нет уверенности, что поставки крылатых ракет Tomahawk Украине смогут существенно повлиять на ситуацию на фронте. Соответствующие сведения содержатся в публикации газеты со ссылкой на источники в окружении американского лидера.
«Некоторые в окружении Трампа не уверены, что они (ракеты Tomahawk — ред.) существенно изменят баланс в ситуации на поле боя», — пишет издание Financial Times. Вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что администрация рассматривает возможность таких поставок, однако окончательное решение еще не принято. Обсуждения происходят на фоне заявлений российского руководства о последствиях передачи Киеву этих ракет.
Президент РФ Владимир Путин ранее предупредил, что применение ракет Tomahawk Украиной нанесет ущерб отношениям между Москвой и Вашингтоном. В российском МИД неоднократно подчеркивали, что любые грузы с западным оружием являются законной целью для поражения.
В Кремле считают, что поставки вооружений Украине непосредственно вовлекают страны НАТО в конфликт и препятствуют мирному урегулированию. Заявления американской администрации о возможных поставках Tomahawk происходят в условиях обострения ситуации на фронте.
Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа разрешила ВСУ наносить удары по российской территории с применением дальнобойного вооружения. Такое заявление сделал специальный представитель американского президента Кит Келлог, пояснив, что решение принято в ответ на запросы Киева о расширении военной поддержки.
Американский представитель не уточнил, разрешено ли Украине использовать для таких ударов именно американское вооружение. При этом он допустил, что запрос президента Украины Владимира Зеленского на поставки крылатых ракет Tomahawk может быть связан с новой согласованной стратегией. О том, какие последствия могут быть при использовании дальнобойных ракет — в материале URA.RU.
