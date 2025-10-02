Свердловчан напугали рассылкой об атаке БПЛА

В Свердловской области операторы связи разослали жителям сообщения об угрозе атаки беспилотников. Рассылка оказалась ошибочной из-за сбоя, рассказали в антитеррористической комиссии региона.
«Информация о введении режима „Беспилотная опасность“ в Свердловской области является недостоверной. Причиной распространения сообщений стала техническая ошибка операторов сотовой связи», — пояснили в ведомстве.
Отмечается, что подобный режим был действительно объявлен в Пермском крае. Его ввели около 02:30 3 октября в связи с атакой на город Березники — беспилотник прилетел в жилой дом. Подробнее об атаке БПЛА в соседнем регионе — в отдельном сюжете URA.RU.
