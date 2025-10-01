США предоставят Украине разведданные для ударов по энергетической инфраструктуре РФ

США предоставят Украине разведданные для нанесения ударов по энергетическим объектам вглубь территории России. Президент Америки Дональд Трамп подписал разрешение, позволяющее разведывательным агентствам и Пентагону передавать Киеву информацию для точного наведения дальнобойных средств поражения. Об этом сообщает иностранное издание со ссылкой на американских чиновников.
«США предоставят Украине разведданные для ударов дальнобойным оружием по объектам российской энергетической инфраструктуры. Президент США Дональд Трамп недавно подписал разрешение для разведывательных агентств и Пентагона о помощи Киеву с ударами», — говорится в публикации Wall Street Journal. Кроме того, издание сообщает, что Вашингтон призвал страны НАТО рассмотреть возможность аналогичной поддержки.
По сведениям газеты, администрация США также изучает вопрос о поставках Украине ракет большой дальности — в частности, Tomahawk и Barracuda, которые способны поражать цели на расстоянии до 800 километров. Решение о конкретном перечне вооружений пока не принято и находится в стадии обсуждения.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о переговорах с США по крупной сделке на 90 миллиардов долларов, в рамках которой Киев запросил дальнобойные системы вооружения, включая ракеты большой дальности. Администрация Дональда Трампа уже рассматривала возможность снятия ограничений на такие поставки и передачи Украине соответствующих разведданных, а также обсуждала этот вопрос с союзниками по НАТО.
