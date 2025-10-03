Агент Киева в Крыму планировал взорвать зенитные комплексы

ФСБ задержала в Крыму агента СБУ, планировавшего взрыв зенитных комплексов
© Служба новостей «URA.RU»
Агент украинской разведки в Крыму планировал взорвать зенитные комплексы С-300
Агент украинской разведки в Крыму планировал взорвать зенитные комплексы С-300

Силовики задержали в Крыму мужчину, который передавал украинской разведке координаты позиций зенитно-ракетных комплексов С-300 и планировал диверсию на военных объектах полуострова. По факту его действий возбуждено уголовное дело о государственной измене, сообщили в ФСБ России.

«У задержанного изъяли более килограмма взрывчатки, два исполнительных устройства и электродетонатор. Следствие устанавливает, что фигурант собирался совершить диверсионно-террористический акт против российских военных объектов в Крыму»— указывается в сообщении.

По данным ведомства, мужчина систематически передавал представителям украинских спецслужб разведывательную информацию о дислокации и передвижениях зенитно-ракетных комплексов С-300 на территории полуострова.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

Ранее, сотрудники ФСБ России задержали в Астрахани гражданина государства из Северной Африки, которого подозревают в передаче украинской разведке информации, касающейся военных объектов и ключевой инфраструктуры региона. Соответствующая информация содержится в официальном сообщении ФСБ.

