Агент Киева в Крыму планировал взорвать зенитные комплексы

Силовики задержали в Крыму мужчину, который передавал украинской разведке координаты позиций зенитно-ракетных комплексов С-300 и планировал диверсию на военных объектах полуострова. По факту его действий возбуждено уголовное дело о государственной измене, сообщили в ФСБ России.
«У задержанного изъяли более килограмма взрывчатки, два исполнительных устройства и электродетонатор. Следствие устанавливает, что фигурант собирался совершить диверсионно-террористический акт против российских военных объектов в Крыму»— указывается в сообщении.
По данным ведомства, мужчина систематически передавал представителям украинских спецслужб разведывательную информацию о дислокации и передвижениях зенитно-ракетных комплексов С-300 на территории полуострова.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.
Ранее, сотрудники ФСБ России задержали в Астрахани гражданина государства из Северной Африки, которого подозревают в передаче украинской разведке информации, касающейся военных объектов и ключевой инфраструктуры региона. Соответствующая информация содержится в официальном сообщении ФСБ.
