02 октября 2025

Житель ХМАО поймал громадную щуку на Оби. Фото

Югорчанин на Оби поймал щуку весом более шести килограммов
Югорчанин на Оби поймал щуку весом более шести килограммов

Югорчанин Артур Быченко поймал на Оби огромную щуку, весом 6,5 килограмм. Об этом рыбак рассказа зал журналисту URA.RU.

«[Щука поймана] в ХМАО, на реке Обь. Вес 6540 грамм», – рассказал югорчанин журналисту агентства.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Руслан Кухарук поймал огромную щуку на Иртыше. Фотографиями с рыбалки глава региона поделился в своем telegram-канале.

