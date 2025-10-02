Югорчанин на Оби поймал щуку весом более шести килограммов
Югорчанин Артур Быченко поймал на Оби огромную щуку, весом 6,5 килограмм. Об этом рыбак рассказа зал журналисту URA.RU.
«[Щука поймана] в ХМАО, на реке Обь. Вес 6540 грамм», – рассказал югорчанин журналисту агентства.
Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Руслан Кухарук поймал огромную щуку на Иртыше. Фотографиями с рыбалки глава региона поделился в своем telegram-канале.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!