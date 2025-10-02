02 октября 2025

Спикерам столиц семи российских регионов показали гордость Челябинска. Фото, видео

Собор выполнен в классическом стиле
Собор выполнен в классическом стиле Фото:

Председателям дум административных центров семи российских регионов показали челябинский храм Рождества Христова и строящийся монумент Архистратигу Михаилу. Как сообщает корреспондент URA.RU, памятник гостям города показали его архитектор и спикер гордумы Челябинска Сергей Буяков.

«Часть композиции памятника Архангелу Михаилу уже готова. Здесь будет один из самых высоких памятников в России. Депутаты городской думы поддержали инициативу Русской медной компании по строительству монумента и назвали соборную площадь в честь Архангела Михаила», — сообщил Буяков.

В настоящее время у памятника установлены гранитные основания для семи архангелов. Две из бронзовых фигур уже доставлены в Челябинск из Нижнего Новгорода и готовы к монтажу. Венчать 17-метровую композицию будет фигура Архангела Михаила — воплощение победы добра и справедливости над злом. Предварительно, памятник будет открыт в День Архангела Михаила 21 ноября.

На форум в Челябинск приехали председатели представительных органов столиц семи регионов — Екатеринбурга, Перми, Кургана, Якутска, Луганска, Волгограда и Тюмени. Они приняли участие в круглом столе, посвященном новшествам в законодательстве о принципах организации местного самоуправления, обсудили варианты решения проблемы с безопасностью электросамокатов и ознакомились с тем, как в Челябинске решаются основные проблемы, характерные для крупных городов.

Осмотрев площадку памятника, гости посетили и сам храм Рождества Христова. Они отметили красоту и монументальность собора, назвав его одним из лучших в стране.

