Председателям дум административных центров семи российских регионов показали челябинский храм Рождества Христова и строящийся монумент Архистратигу Михаилу. Как сообщает корреспондент URA.RU, памятник гостям города показали его архитектор и спикер гордумы Челябинска Сергей Буяков.
«Часть композиции памятника Архангелу Михаилу уже готова. Здесь будет один из самых высоких памятников в России. Депутаты городской думы поддержали инициативу Русской медной компании по строительству монумента и назвали соборную площадь в честь Архангела Михаила», — сообщил Буяков.
В настоящее время у памятника установлены гранитные основания для семи архангелов. Две из бронзовых фигур уже доставлены в Челябинск из Нижнего Новгорода и готовы к монтажу. Венчать 17-метровую композицию будет фигура Архангела Михаила — воплощение победы добра и справедливости над злом. Предварительно, памятник будет открыт в День Архангела Михаила 21 ноября.
На форум в Челябинск приехали председатели представительных органов столиц семи регионов — Екатеринбурга, Перми, Кургана, Якутска, Луганска, Волгограда и Тюмени. Они приняли участие в круглом столе, посвященном новшествам в законодательстве о принципах организации местного самоуправления, обсудили варианты решения проблемы с безопасностью электросамокатов и ознакомились с тем, как в Челябинске решаются основные проблемы, характерные для крупных городов.
Осмотрев площадку памятника, гости посетили и сам храм Рождества Христова. Они отметили красоту и монументальность собора, назвав его одним из лучших в стране.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!