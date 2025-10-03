Губернатор Махонин назвал главное требование к мэрам

Махонин вручил дипломы выпускникам первого потока «Школы мэров»
Работа у мэров — непростая, но почетная, считает Махонин
Работа у мэров — непростая, но почетная, считает Махонин

Глава муниципалитета должен быть в тесном контакте с жителями. Он должен быть терпеливым и человечным, давать обратную связь людям, объяснять свои решения. Такое напутствие дал выпускникам первого потока «Школы мэров» губернатор Дмитрий Махонин.

«Да, безусловно, проблем очень много, их всегда будет много. И их все одномоментно не решить. Но очень важно уметь объяснять, общаться, разговаривать. И поэтому я очень рассчитываю, что все мы приобрели соответствующие навыки и эти навыки не растеряете», — отметил глава региона, передает корреспондент URA.RU.

Работа на государственной и муниципальной службе, по словам Махонина, требует знаний в самых разных областях: закупки, право, экономика, тарифное регулирование, ЖКХ, финансы и т.д. «Работа не простая, но очень почетная», — подчеркнул губернатор. Но важнее слушать людей, чтобы они чувствовали внимание к себе и получали обратную связь. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми вручили дипломы 25 новым мэрам.

