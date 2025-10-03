На СВО расформировали бригаду, где служит пермский экс-депутат Бурнашов

88-я добровольческая бригада «Эспаньола», действующая на территории спецоперации РФ на Украине, объявила о расформировании. Ранее стало известно, что в ее ряды после освобождения из колонии влился бывший депутат Госдумы от Пермского края Алексей Бурнашов.
«Мы объявляем полную перезагрузку „Эспаньолы“. 88-я бригада — в том своем виде, той форме и том составе, в каком она заходила под Клещеевку в 23-м и брала в 24-25-м вместе со смежниками Часов Яр — прекращает существование. Основной состав, часть которого начинала вместе с Испанцем еще с 2014-го, под его непосредственным командованием, создает новые структуры в составе системы обороны и силовых структур Российской Федерации», — говорится в telegram-канале бригады.
О том, что Бурнашов проходит службу в составе 88-й разведывательно-диверсионной бригады «Эспаньола», стало известно в конце сентября 2025 года. В 2022 году URA.RU сообщало о том, что Бурнашов был осужден на два с половиной года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима по обвинению в применении насилия к представителю власти. Потерпевшими по данному делу выступили сотрудники ГИБДД, остановившие экс-депутата для проверки документов. В сентябре 2024 года Бурнашов освободился из мест лишения свободы.
