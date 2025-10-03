Академия ХК «Трактор» возглавила опубликованный КХЛ федеральный рейтинг хоккейных ДЮСШ по итогам сезона 2024/2025. А главный тренер челябинской юношеской команды «Зарядье» Сергей Кавунов стал третьим в стране в рейтинге тренеров хоккейных ДЮСШ. Об этом сообщила пресс-служба КХЛ.
«В тройке лидеров среди хоккейных школ — „Трактор“, „Локомотив“ и ЦСКА, набравшие за три сезона более 200 баллов. Первое место по итогам сезона 2024/2025 заняла школа челябинского „Трактора“, воспитанником которой, например, являются автор золотой шайбы в финале Кубка Гагарина-2025 игрок „Локомотива“ Максим Шалунов и лучший бомбардир „Трактора“ прошедшего чемпионата Максим Шабанов», — говорится в сообщении.
Всего в рейтинге КХЛ 50 позиций. Школа «Трактора» набрала 297,85 балла, «Локомотива» — 268,90, ЦСКА — 265,59, а магнитогорского «Металлурга» — 193,48. При расчете баллов учитывались данные последних четырех сезонов.
В рейтинге тренеров хоккейных ДЮСШ челябинский наставник Сергей Кавунов, тренирующий челябинский ХК «Заряд», оказался на третьем месте, уступив первые две позиции лишь Геннадию Курдину из московского «Динамо» и Сергею Суяркову из ЦСКА.
Совет директоров КХЛ утвердил программу стимулирования детско-юношеских тренеров и школ в сентябре 2023 года. Согласно позиции в рейтинге лучшие ДЮСШ и топовые тренеры получат денежные премии.
Видео: Вадим Ахметов © URA.RU
