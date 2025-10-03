Текслер поздравил челябинского педагога Фомина с призовым местом на конкурсе «Учитель года»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил учителя истории и обществознания школы №147 Челябинска Глеба Фомина с попаданием в число призеров Всероссийского конкурса «Учитель года — 2025». Горжусь, что наш земляк вошел в число 20 лучших учителей страны, отметил губернатор в поздравлении.
«Горжусь, что наш земляк блестяще представил Челябинскую область на федеральном этапе и вошел в число 20 лучших учителей страны, став в итоге одним из шести призеров Всероссийского конкурса „Учитель года“, обладателем „Малого хрустального пеликана“. Рад, что в наши школы приходят молодые талантливые педагоги, способные увлечь детей, привить им любовь к знаниям и родной стране», — отметил Текслер в своем поздравлении, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства Челябинской области.
Сам Фомин после конкурса записал видео на Красной площади в Москве и поблагодарил своих коллег за поддержку и добрые слова. «Хочу поблагодарить вас за поддержку, которую вы оказывали мне на протяжении двух недель. Мне удалось войти в число призеров конкурса. Но результата не было бы без теплых слов, которые вы присылали мне на протяжении этого периода. Пользуясь случаем хочу поздравить коллег с Днем учителя!» — отметил Фомин в видео, размещенном в telegram-канале министерства образования области.
Фомин работает учителем истории и обществознания в школе №147. В первом туре конкурса «Учитель года», который прошел в Санкт-Петербурге, Фомин попал в число 20 лауреатов из 88 участников. С 2023 года призеры конкурса получают по полмиллиона рублей.
Призером всероссийского конкурса «Учитель года» ранее становилась учитель английского языка (ныне директор — прим. URA.RU) академического лицея №95 Челябинска Вероника Мушкарина. В пятерку финалистов она вошла в 2022 году.
