Фигуранта дела о многомиллионных махинациях в МУП «ПОВВ» Челябинска арестовали

Тракторозаводский райсуд Челябинска арестовал на два месяца директора ООО «Проекты и Решения» Михаила Волкова, проходящего по делу о мошенничестве на сумму не менее 41 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. Ранее этот же суд отправил в СИЗО другого фигуранта дела в лице экс-главы МУП «ПОВВ» Александра Шишкова.
«Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Волкова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, то есть до 30 ноября 2025 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Там отметил, что адвокат Волкова возражал против избрания самой суровой меры пресечения. Он ориентировал суд на назначение своему подзащитному запрета определенных действий.
Волкова и Шишкова задержали сотрудники УФСБ по региону 30 сентября. И если бывшему менеджеру МУП избрали меру пресечения на следующий день, то в отношении Волкова продлили срок задержания еще на 48 часов.
Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, всего по делу обвинения предъявлены трем фигурантам: Шишкову, Волкову и бизнесмену из Миасса Павлу Елфутину. Вскоре обвинения должны предъявить еще одному коммерсанту из Златоуста Борису Клюквину. В отношении всех четверых возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Следствие считает, что Шишков в период с июля по октябрь 2024 года предложил Волкову свои услуги при передаче взятки сотрудникам мэрии за общее покровительство. Тот согласился и дал менеджеру 2 млн рублей, которые тот потратил на свои нужды. Обман не помешал отношениям Волкова и Шишкова, и они «разыграли» контракт на выполнение аварийно-восстановительных работ на объектах инженерной инфраструктуры города на сумму более 117 миллионов рублей. При этом выполнять работы в полном объеме никто не планировал. В результате они похитили авансовые платежи в размере не менее 41 миллиона рублей, причинив ущерб бюджету муниципального предприятия в особо крупном размере.
В мэрии Челябинска заинтересованы в искоренении любых коррупционных проявлений в МУП «ПОВВ». Правоохранительным органам оказывается все необходимое содействие.
