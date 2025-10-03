В Сингапуре задержан гражданин России по запросу США

В Сингапуре был задержан гражданин России по запросу американских властей, сообщает посольство РФ в Сингапуре на своей официальной странице. По информации дипломатического ведомства, россиянина обвиняют в нарушении законодательства США в сфере борьбы с кибермошенничеством, сингапурские власти рассматривают вопрос об экстрадиции.
«Посольство направило запрос в полицию и получило подтверждение о задержании российского гражданина», — заявило российское посольстве в Сингапуре в официальном telegram-канале. В посольстве пояснили, что держат ситуацию на контроле и оказывают необходимую поддержку задержанному.
Имя россиянина и детали предъявленных ему обвинений не уточняются. Посольство также сообщило, что поддерживает связь с родственниками и адвокатами задержанного, чтобы обеспечить ему защиту интересов и доступ к правовой помощи. Вопрос о возможной экстрадиции будет решаться в соответствии с законодательством Сингапура и международными соглашениями.
