Московский завод представил главе Минстроя новый лифт на выставке 100+ Technobuild

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин посетил стенд Щербинского лифтостроительного завода (входит в группу ДОМ.РФ) на международном строительном форуме 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге. В частности, главе Минстроя представили кабину бизнес-класса «Горизонт».
Как особо отметил представитель завода, презентуя новую модель министру Иреку Файзуллину, завод продал уже свыше ста единиц таких лифтов по всей России. «Данная кабина концептуально отличается от того, что завод производил раньше. Отличительной особенностью является внедрение функционального дизайна и принципиально новый конструктив. Это позволило добиться большей эргономичности, увеличить вариативность отделок, а также визуально расширить внутреннее пространство. Акцентная светодиодная подсветка по периметру кабины стала нашим новым дизайн-кодом. Мы назвали модель „Горизонт“ именно потому, что здесь создается ощущение свободы и простора», — сообщил руководитель отдела бизнес-аналитики АО «ЩЛЗ» Юрий Лядунов.
Техническим новшеством стало использование в конструктиве модульной платформы — вместо типичных вертикальных щитов можно увидеть многокомпонентные элементы, соединенные между собой в особом порядке, при этом конструкция кабины стала еще более прочной, так как при проектировании учитывались основные точки нагрузки. Благодаря новому подходу к компоновке удалось добиться возможности осуществления индивидуальной отделки под самые разные архитектурные и дизайнерские решения.
Кроме этого, завод представил безредукторную лебедку собственного производства (лебедка приводит лифт в движение — прим. URA.RU). До 2022 года производителями лифтов в основной своей массе использовались импортные лебедки. «Производство двигателей такого типа в России не было сильно развито. А те предприятия, которые их выпускали, имели ряд технических ограничений — прежде всего по скорости и грузоподъемности. Благодаря субсидии Минпромторга мы занялись разработкой узла собственного производства. На сегодняшний день завод произвел более 700 единиц, а к концу года предприятием будет выпущено уже 1400 таких лебедок. Это очередной шаг вперед в достижении технологического суверенитета и реализации политики импортозамещения», — отметил Лядунов.
Завод изготавливает лифты для самых разных объектов — от вторичного жилья в рамках программ по замене лифтового оборудования до торговых центров, ЖК бизнес-класса и промышленных площадок. Помимо этого, ЩЛЗ активно развивает и другие проекты. В частности, завод разрабатывает специализированные подъемные системы для логистических хабов Wildberries. Также завод начал производить для подразделения «Росатома» специализированные подъемные системы на ветроэнергетических станциях. В России таким разработкам пока нет аналогов.
