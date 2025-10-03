Арбитраж отложил банкротство бывшего топ-менеджера скандального пермского банка

Заявление о банкротстве топ-менеджера банка в Перми Туева оставили без движения
Заявление о несостоятельности было подано с нарушениями процессуального порядка
Заявление о несостоятельности было подано с нарушениями процессуального порядка

Заявление о признании бывшего председателя правления Экопромбанка Андрея Туева банкротом было подано с нарушениями процессуального порядка. К такому выводу пришел Арбитражный суд Пермского края.

«В материалах, представленных заявителем, отсутствуют уведомление или иные подтверждающие документы о вручении Туеву копии заявления. Суд обязал устранить данные недостатки, препятствующие рассмотрению дела по существу, в срок до 29 октября 2025 года», — отмечается в определении суда.

Инициатором процедуры банкротства в отношении Андрея Туева выступает банк, находящийся в стадии банкротства, конкурсное управление в котором осуществляет Агентство по страхованию вкладов. Согласно данным из карточки дела, размер требований к бывшему председателю правления составляет 319,5 млн рублей.

В начале 2025 года суд удовлетворил исковые требования ГК «Агентство по страхованию вкладов» о взыскании указанной суммы солидарно с Андрея Туева, бывшего заместителя председателя правления Вадима Манина и предпринимателя Сергея Фирсова. Основанием для взыскания стал ущерб, причиненный по уголовному делу о хищении денежных средств Экопромбанка и злоупотреблении полномочиями.

В 2022 году Андрей Туев был приговорен к семи годам лишения свободы, однако в 2024 году был условно-досрочно освобожден. В настоящее время заявление о признании бывшего топ-менеджера Экопромбанка банкротом оставлено без движения.

