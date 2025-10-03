В свердловской больнице закончилась вакцина от гриппа

В ЦГБ Верхней Пышмы закончилась вакцина от гриппа. Как URA.RU сообщили местные жители, они не могут поставить прививку уже две недели. В больнице информацию подтвердили.
«Сезон простуд в самом разгаре, а мы две недели уже слышим ответ, что вакцины нет», — уточнил собеседник агентства. В самой больнице также сообщили, что на этой неделе вакцина закончилась. Там уточнили, что пока не знают, когда завезут новую партию и возобновят вакцинацию. В детской поликлинике рассказали, что наличие вакцин для школьников и детсадовцев нужно уточнять в самих организациях, так как туда поступают запасы вакцины, рассчитанные на весь коллектив, заранее.
Как уточнили в Центре медпрофилактики, в больнице использовали все запасы. «На этой неделе как раз поступила новая партия вакцины в Свердловскую область. Должны получить», — пообещали в пресс-службе. Там не стали прямо отвечать на вопрос, есть ли перебои с поставкой вакцины в других больницах региона, но отметили, что вакцинация идет довольно активно и во всех учреждениях ситуация с наличием вакцин разная. Корреспондент URA.RU также направил запрос в министерство здравоохранения Свердловской области.
Первая партия вакцины от гриппа поступила в Свердловскую область в конце августа. В регион завезли 684,5 тысячи доз вакцины. Всего в этом году планируется привить более 2,6 млн свердловчан, чтобы достичь охвата 65% населения. Это на процент выше, чем годом ранее. Последние партии вакцины ожидаются в ноябре.
