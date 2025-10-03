В Челябинске в ночь на 3 октября затопило кипятком пенсионеров, которые живут на втором этаже двухэтажного дома №60 А по улице Котина. Владельцы пытались обратиться в УК, но она оказалась недоступна.
«В четыре утра моих родителей затопило кипятком с крыши дома. Обрушился потолок, испорчен ремонт, мебель. Мы пытались найти нашу управляющую компанию, но по адресу местного офиса никого нет и на звонки никто не отвечает», — рассказала URA.RU дочь пострадавших Юлия.
По словам дочери, ее родители, пенсионеры возрастом более 75 лет, один из которых инвалид второй группы, остались без отопления и света. Натяжной потолок сорван кипятком, мокрый ковер им пришлось выносить сушиться в подъезд.
Как рассказали URA.RU в пресс-службе Управления ЖКХ администрации города со ссылкой на УК «Укико», замена аварийного участка трубы на чердаке дома будет проведена до 7 октября. Это уже не первое обрушение потолка в домах, которые обслуживает данная управляющая компания. Так, два дня назад после длительных протечек рухнул потолок в квартире Златоуста, где живет девушка-инвалид и ребенок, там же потолок падал летом у многодетной семьи.
Управляющая компания, зарегистрированная в Московской области, находится под руководством Виктора Старокожева, который в настоящее время задержан по подозрению в мошеннических действиях. Согласно предварительной информации, Старокожев оставил без надлежащего обслуживания 558 жилых домов: ремонтные работы не проводились, услуги по содержанию жилья не предоставлялись. Несмотря на это, компания продолжала направлять жителям счета с необоснованно начисленными суммами.
