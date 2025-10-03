В Златоусте в квартире инвалида рухнул потолок

Обрушение потолка произошло из-за старой протечки (архивное фото)
Обрушение потолка произошло из-за старой протечки (архивное фото)

В квартире Златоуста Челябинской области, где живет ребенок и девушка-инвалид, рухнул потолок после длительной протечки кровли. В администрации города рассказали URA.RU, чем намерены помочь семье.

«Обратите внимание на проблему жителей дома №5 по улице Косотурская. 30 сентября вечером в детской комнате квартиры, где живут ребенок и девушка-инвалид по состоянию здоровья, рухнул потолок», — сообщила URA.RU родственница пострадавших Евгения К. От травм жителей спас натяжной потолок.

Соседи рассказали, что еще с весны отправляли в управляющую компанию ООО «Укико» заявки для починки кровли, но крышу так и не отремонтировали. В итоге жители сами полезли на чердак и попытались закрыть дыры пленкой, а также установили ведра и тазики. После обрушения потолка родственники пострадавших пытались вновь дозвониться до УК, но это не удалось. Когда жители обратились в соцсети, 2 октября к ним приехала комиссия под руководством начальника городской ГЖИ с участием администрации.

«Вчера была ГЖИ, сегодня наш местный депутат, все зафиксировали и попросили написать обращение через „Госуслуги.Дом“, чтобы отправить его в Челябинск. обращение мы написали, очень ждем помощи. Дом, можно сказать, остался перед зимой без крыши», — добавила родственница.

В администрации Златоуста подтвердили, что выезжали на объект, несмотря на то, что решение этой проблемы находится в компетенции УК. «Вчера в оперативном режиме был организован комиссионный выезд специалистом отдела МКД управления ЖКХ совместно с представителями ГЖИ для обследования ситуации и принятия решений», — пояснили в пресс-службе мэрии города.

Этим летом вЗлатоусте уже падал потолок в многоквартирном доме, который обслуживала эта же управляющая организация. Там пострадала многодетная семья. Сама УК зарегистрирована в Подмосковье, ее директор Виктор Старокожев подозревается в мошенничестве, он задержан. По предварительным данным, Старокожев бросил 558 жилых домов на произвол судьбы: дома не ремонтировались, услуги по содержанию не оказывались. Между тем «управляйка» продолжала выставлять своим жителям счета с выдуманными суммами.

Редакция URA.RU направила запрос на официальную электронную почту УК. ответ будет опубликован после его получения.

