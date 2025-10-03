Министр культуры Литвы уволился после вопроса «чей Крым»

Министр культуры Литвы Адомавичюс уйдет в отставку после вопроса о Крыме
Адомавичюс уйдет в отставку из-за отказа сказать, чей Крым
Министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс, назначенный на должность всего неделю назад, объявил об отставке. Решение последовало после того, как чиновник не смог прямо ответить на вопрос о принадлежности Крыма. Об этом сообщают литовские порталы. На уход Адомавичюса настояла премьер-министр Инга Ругинене.

«Сегодня, чтобы защитить и свою семью, и все общество, чтобы не разрушить правительство, а помочь ему продолжить свою работу, я могу заявить, что ухожу в отставку с должности министра культуры», — сказал Адомавичюс. Его слова передает Delfi.

Причиной отставки стал инцидент во время интервью, когда министр культуры отказался дать однозначный ответ на вопрос о статусе Крыма, а также обвинил журналистку в провокации. Это вызвало негативную реакцию руководства страны. Сам Адомавичюс сообщил, что после инцидента он и его семья подверглись сильному общественному давлению, а их безопасность оказалась под угрозой.

Игнотас Адомавичюс официально занял пост министра культуры 25 сентября, войдя в состав нового кабинета министров Литвы, сформированного левой популистской партией «Заря Немана». Его выдвижение вызвало острые дискуссии среди всех новых членов правительства, так как ранее он работал в сфере торговли макаронными изделиями и не имел опыта в области культуры. В минувший четверг представители культурного сообщества организовали в Вильнюсе акцию протеста против его назначения на эту должность.

В марте 2014 года Крым был включен в состав России на основании результатов референдума, проведенного после смены власти на Украине. За присоединение к РФ проголосовали 96,77% участников голосования в Крыму и 95,6% — в Севастополе. Украинские власти продолжают считать полуостров своей временно оккупированной территорией, а позицию Киева поддерживают многие западные государства. Российское руководство, в свою очередь, неоднократно подчеркивало, что решение о воссоединении с РФ было принято жителями Крыма в ходе демократической процедуры, в строгом соответствии с нормами международного права и Уставом ООН.

