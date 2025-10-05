Американцы подарили юному свердловчанину новые уши за 200 тысяч долларов

Четырехлетний Степа Соболев из Лесного (Свердловская область) перенес сложную операцию в калифорнийской клинике (США), благодаря которой он обрел слух. Мальчик родился без ушных раковин. С помощью соотечественников семье удалось собрать необходимую сумму в размере 200 тысяч долларов, что на тот момент соответствовало 20 миллионам рублей. Как изменилась жизнь уральского мальчика — в материале URA.RU.
В декабре 2023 года на сайте URA.RU появилась история четырехлетнего Степы Соболева. Мальчик с рождения страдал тяжелой формой тугоухости третьей степени и не имел ушных раковин. Российские врачи оказались бессильны помочь ребенку: специалисты сообщили матери Елене Соболевой, что ее сын никогда не сможет слышать. Однако семья не смирилась с таким диагнозом и начала искать возможность лечения за границей.
Изучая возможности лечения, Елена Соболева вышла на специалистов калифорнийской клиники Global Hearing Inc. Врачи клиники после обследования подтвердили: у Степы есть шанс обрести слух благодаря сложной хирургической операции. Однако стоимость процедуры составляла 200 тысяч долларов, что по курсу 2023 года соответствовало 20 миллионам рублей — неподъемная сумма для семьи из небольшого уральского города.
Родители приняли решение обратиться за помощью к неравнодушным людям. История Степы быстро разошлась по интернету, вызвав отклик у тысяч россиян. Благодаря поддержке волонтеров, благотворителей и простых граждан удалось собрать необходимую сумму. В октябре 2024 года семья Соболевых вылетела в США, где Степу уже ждал опытный хирург. Операция прошла успешно: специалисты восстановили слуховые проходы и сформировали ушные раковины. После вмешательства мальчик начал слышать оба уха — впервые в жизни.
«Дорогие друзья, волонтеры и наши волшебники! Сегодня мы хотим еще раз поблагодарить вас за здоровье и радость, подаренную Степану. Мы вернулись домой с двумя слышащими ушками, и это огромное счастье. Все вы причастны к чуду для ребенка и полноценной жизни. Благодаря вам, у нас всё получилось и Степаша слышит нас теперь двумя своими ушками. Степа в скором времени идет на первое занятие в музыкальную школу», — поделилась мама юного уральца.
История Степы Соболева — это не только рассказ о победе над болезнью, но и пример силы человеческой доброты, отзывчивости и веры в чудо. Благодаря усилиям тысяч людей мальчик из Лесного получил возможность слышать и жить полной жизнью. URA.RU благодарит всех, кто внес свой вклад в это маленькое, но очень важное чудо. Агентство продолжит следить за жизнью малыша.
