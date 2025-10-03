Telegram, Pinterest и Twitch оштрафованы в сумме на 21 млн рублей

Telegram, Pinterest и Twitch оштрафованы на 21 миллион рублей. Об этом сообщает пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы.
«Столичный суд привлек Telegram Messenger Inc. к административной ответственности за неисполнение обязанностей владельцем социальной сети», — говорится в официальном telegram-канале пресс-службы. Компании назначен штраф в размере семи миллионов рублей.
Pinterest Inc., управляющая популярной платформой для обмена изображениями и идеями, также была привлечена к административной ответственности. Аналогично предыдущему случаю, компании назначен штраф в размере семи миллионов рублей. Третьей компанией, оказавшейся в числе оштрафованных, стала Twitch Interactive, Inc. — владелец популярного сервиса для стриминга видео и прямых трансляций. Постановлением Таганского районного суда Twitch признан виновным в совершении административного правонарушения. Компании назначено административное наказание в виде штрафа в размере семи миллионов рублей.
