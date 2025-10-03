Появились слухи о расформировании бригады «Эспаньола»: что известно о легендарной военной организации

Бригада «Эспаньола» завила о расформировании

03 октября 2025 в 18:38 Размер текста - 17 +

Бригада «Эспаньола» объявила о расформировании Фото: Телеграм канал / t.me/nashi_parnii новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Добровольческая бригада «Эспаньола» объявила о своем расформировании в текущем виде. Соответствующее заявление было опубликовано в telegram-канале формирования. Как поясняется в сообщении, бойцы основного состава под командованием Станислава Орлова (позывной Испанец) войдут в новые подразделения в структуре российской обороны и силовых ведомств. При этом мотострелковый отряд и разведцентр «Мелодия», ранее входившие в бригаду, станут самостоятельными единицами. Что известно об «Эспаньоле» — в материале URA.RU. Что из себя представляет «Эспаньола» Бригада «Эспаньола» — добровольческая военная организация Фото: Телеграм канал / t.me/nashi_parnii Добровольческое военное формирование «Эспаньола» было создано футбольными болельщиками, представляющими различные клубы. Руководит подразделением Станислав Орлов, известный под позывным Испанец. Бригада была основана в 2014 году в Горловке и впоследствии принимала участие в боевых действиях в Мариуполе, Угледаре, Авдеевке и Часовом Яре. По словам Орлова, члены бригады самостоятельно обеспечивают себя обмундированием и продовольствием. Особое внимание в подразделении уделяется внедрению современных технологий, в том числе средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, бойцы регулярно тестируют новейшие образцы техники в условиях боевых действий и предоставляют Минобороны свои отзывы о них. В состав бригады входит, в частности, бывший полузащитник сборной России по футболу и чемпион страны в составе московского ЦСКА Андрей Соломатин. Кроме того, в рядах формирования после освобождения из колонии служит экс-депутат Госдумы от Пермского края Алексей Бурнашов. Отмечается также, что в ноябре 2024 года правительство Великобритании ввело санкции в отношении «Эспаньолы». Структура «Эспаньолы» Бригада появилась в 2014 году Фото: Телеграм канал / t.me/nashi_parnii Бригада «Эспаньола» имеет четкую организационную структуру, состоящую из четырех ключевых направлений: Штаб. Выполняет функции центрального органа управления и координации. В его обязанности входит стратегическое планирование операций, логистическое обеспечение и поддержание связи с другими подразделениями. Военное направление. Объединяет основные ударные и разведывательные силы, включая штурмовые роты, подразделения разведки и артиллерию. Все бойцы обладают высокой боевой подготовкой и навыками для эффективного выполнения поставленных задач. Гуманитарное крыло. Отвечает за тыловое обеспечение бригады, оказание помощи гражданскому населению, а также занимается медиа-освещением и популяризацией деятельности бригады. Технологические центры. Сфокусированы на разработке и внедрении инновационных решений. Включают в себя: Центр РЭБ (радиоэлектронной борьбы): противодействие вражеским дронам и другим электронным системам;

Летная группа: управление подразделениями дальней и ближней беспилотной авиации;

Технический центр (УБЦ): тестирование и внедрение новых технологических разработок. Опровержения «Эспаньолу» реструктуризируют Доброволец «Эспаньолы» опроверг слухи о роспуске бригады Фото: Телеграм канал / t.me/nashi_parnii Военный блогер и доброволец «Эспаньолы» Алексей Живов прокомментировал появившиеся в интернете сообщения о расформировании этого формирования. По словам военнослужащего, «Эспаньола» не является обычным подразделением, а представляет собой объединение патриотов и футбольных болельщиков, которые по собственной воле отправились защищать Родину. Живов отметил, что невозможно прекратить существование сообщества людей, которые ежедневно подтверждают свою преданность стране на передовой. Доброволец пояснил, что сейчас «Эспаньола» проходит этап реструктуризации и оформления нового юридического статуса. Руководитель «Эспаньолы» назвал сообщения глупостью Станислав Орлов также опроверг распространившиеся сообщения о прекращении деятельности и расформировании «Эспаньолы», назвав их недостоверными и несоответствующими действительности. Испанец отметил, что подобные утверждения демонстрируют недостаточное понимание нормативной базы и структуры силовых ведомств России, а также противоречат элементарной логике. "Подобного рода заявления некомпетентны и глупы как с точки зрения нормативной базы и понимания системы силовых структур России, так и с точки зрения логики и здравого смысла", — сказал Орлов. Его слова передает "Ридус". Орлов назвал ложью сообщения о расформировании «Эспаньолы» Фото: Телеграм канал / t.me/nashi_parnii По словам военного, действительно, на единственном официальном информационном ресурсе организации накануне появилась публикация о прекращении существования 88-ой бригады 1-го Добровольческого корпуса МО. Испанец уточнил, что согласно официальным документам подразделение более не существует. Тем не менее, ликвидация 88-й бригады никоим образом не отразится на деятельности «Эспаньолы» как бренда и сообщества, насчитывающего тысячи футбольных болельщиков. Фактически, как подчеркнул Орлов, организация в полном составе и с наработанной с 2014 года структурой вышла из состава 1-го Добровольческого корпуса МО РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

