«Уральские авиалинии» запустят рейсы Челябинск — Краснодар с 26 октября

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 26 октября 2025 года начинает выполнять прямые авиарейсы Челябинск — Краснодар. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
«Авиарейс Челябинск (Баландино) — Краснодар (Пашковский). Рейс U6-1323 26 октября с вылетом из столицы Южного Урала в 12:00. Время в пути — 3 часа 55 минут. Цена билета „Промо“ — 7972 рубля, „Эконом“ — 10 472 рубля», — говорится на сервисе продаж авиабилетов.
Следующий рейс намечен на 30 октября. Далее улететь из Челябинска в Краснодар и обратно можно будет дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям. Ранее о запуске рейсов в Краснодар из Челябинска заявила авиакомпания NordStar — она возобновляет полеты из Норильска в столицу Кубани через Челябинск с первого ноября 2025.
Кубанский аэропорт Пашковский был закрыт для гражданских полетов с февраля 2022 года. Полеты возобновились спустя три года 17 сентября.
