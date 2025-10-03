Скончалась народная артистка России Нина Гуляева: жизнь и творчество исполнительницы МХАТа

На 95-м году жизни умерла народная артистка Нина Гуляева

03 октября 2025 в 19:45 Размер текста - 17 +

Гуляева ушла из жизни на 95-м году жизни Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Народная артистка России Нина Ивановна Гуляева, старейшая актриса Московского Художественного театра, скончалась на 95-м году жизни. О ее смерти сообщила пресс-служба МХТ имени А. П. Чехова. Гуляева была одной из самых ярких и узнаваемых исполнительниц на мхатовской сцене, где проработала более 70 лет. Чем известна артистка — в материале URA.RU. Биография Родилась Гуляева весной 1931 года. Начиная с двух лет, она развлекала гостей хлебосольного дома, изображая то лисичку, то зайчика, а также копируя походку и жесты нетрезвых людей. В домашних спектаклях юной исполнительнице помогала старшая сестра Галина. После школы девочка пошла в Театр санитарного просвещения. В ходе выступления она исполняла роль вредоносной мухи, рассказывая аудитории о важности соблюдения санитарных норм. В финале каждый раз персонаж, которого играла юная артистка, погибал. В военные годы она ездила по госпиталям, радовала раненых самодеятельными выступлениями, а также помогала бойцам писать письма домой. В 1950 году Гуляева поступила в Школу-студию МХАТ. Через четыре года она была принята в труппу театра. Там за талант и миниатюрность ее прозвали «алмазиком». Карьера За годы службы Гуляева исполнила около 60 ролей и снялась в нескольких кинокартинах Фото: РИА Новости За годы службы она исполнила около 60 ролей, среди которых Митиль в «Синей птице», Принц Мамилий в «Зимней сказке», Суок в легендарном спектакле «Три толстяка». За роль старухи Анны в постановке «Последний срок» по роману Валентина Распутина актриса была удостоена Государственной премии СССР. Последними работами Гуляевой стали спектакли «Белые ночи» в МХТ и «Дядя Ваня» в Театре наций. Голос актрисы часто звучал в радиоспектаклях, а также в кино и мультфильмах, где она озвучивала известных персонажей. На экранах она дебютировала в 1957 году. Дебютной ролью Гуляевой в кинематографе стала Манюшка — сельская девочка из короткометражного фильма «Телеграмма», снятого по произведению Константина Паустовского. Впоследствии актриса исполнила главную партию в драматической ленте «В степной тиши». Фильмография Нины Гуляевой отличается скромными размерами. После того как актриса стала матерью, она перестала проявлять интерес к участию в съемках. Одной из наиболее заметных работ Гуляевой стала роль Зойки в картине Юрия Райзмана «Твой современник». В советских мультфильмах говорили голосом Гуляевой персонажи Чиполлино и Буратино, а также различные принцессы и царевны. Помимо работы в анимации, Нина Ивановна занималась озвучиванием и художественных фильмов. В частности, она подарила свой выразительный тембр героиням, сыгранным Анастасией Вертинской, которая в юности испытывала трудности с дикцией, — в образах Ассоль и Гуттиэре. Личная жизнь Первым супругом Гуляевой стал Михаил Горюнов, брак сохранить не удалось Фото: Рудольф Алфимов / РИА Новости Первый супруг Нины Гуляевой, Михаил Горюнов, происходил из обеспеченной актерской семьи и обладал привлекательной внешностью и талантом. Однако в МХАТе его востребованность оказалась ниже, чем у Гуляевой. Со временем Михаил начал злоупотреблять алкоголем и все чаще проводить ночи в компании собутыльников, а не рядом с молодой женой. На протяжении более десяти лет Нина предпринимала попытки избавить мужа от пагубной зависимости: убеждала его прекратить пить, организовывала лечение и кодирование. Впоследствии в ее жизни появился Вячеслав Невинный. Невинный, тогда еще студент, посещал театральные постановки с участием Гуляевой. После окончания вуза он встретился с артисткой на сцене в спектакле «Три толстяка», где Нина исполняла роль Суок. Искренность чувств, обаяние и заботливое отношение Вячеслава постепенно покорили сердце актрисы. Однако в течение трех лет она испытывала внутренние терзания, разрываясь между новой привязанностью и супружеским долгом, периодически уходя от мужа и возвращаясь к нему. В 1965 году Гуляева, давно мечтавшая о детях, родила сына от Вячеслава Невинного. Вскоре их отношения были официально зарегистрированы. Первоначально родители планировали назвать мальчика Ильей, однако, увидев новорожденного, решили дать ему имя Слава. Брак с Вячеславом Невинным продлился 44 года. Последние четыре года жизни актер, сыгравший более ста ролей в кино, был прикован к постели: из-за диабета ему ампутировали обе ноги, а позже он полностью утратил зрение. Гуляева совмещала уход за тяжелобольным супругом с работой в театре. Смерть Вячеслава Невинного в 2009 году стала для нее тяжелым испытанием. Награды В 2011 году Гуляева получила Благодарность президента Российской Федерации Фото: Зыков Кирилл / Агентство «Москва» Нина Гуляева удостоена звания народной артистки РСФСР в 1969 году. В 1998 году ей был вручен орден Почета, а в 2006 году — орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В 2011 году Гуляева получила Благодарность президента Российской Федерации. Также актриса в 1977 году стала лауреатом Государственной премии РСФСР имени Станиславского за исполнение роли старухи Анны в постановке «Последний срок» по произведению Валентина Распутина. В 2020 году Гуляевой присуждена почетная премия «Золотая маска» за значительный вклад в развитие театрального искусства, а также зрительская премия «Звезда Театрала» в номинации «Лучшая женская роль второго плана» — за работу в спектакле «Белые ночи». Смерть Гуляева скончалась на 95-м году жизни 3 октября. В МХТ имени А. П. Чехова отметили, что уход актрисы — огромная потеря для художественного коллектива и всех, кто знал и любил ее. «Нина Ивановна была частью Художественного театра на протяжении большей половины его существования. Ее уход — огромная потеря для нас», — отметила пресс-служба МХТ в telegram-канале театра. Коллектив МХТ выразил глубокие соболезнования сыну актрисы Вячеславу Невинному, его семье и коллегам. Прощание с артисткой состоится в МХТ имени А. П. Чехова. Дата и время церемонии будут объявлены дополнительно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Народная артистка России Нина Ивановна Гуляева, старейшая актриса Московского Художественного театра, скончалась на 95-м году жизни. О ее смерти сообщила пресс-служба МХТ имени А. П. Чехова. Гуляева была одной из самых ярких и узнаваемых исполнительниц на мхатовской сцене, где проработала более 70 лет. Чем известна артистка — в материале URA.RU. Биография Родилась Гуляева весной 1931 года. Начиная с двух лет, она развлекала гостей хлебосольного дома, изображая то лисичку, то зайчика, а также копируя походку и жесты нетрезвых людей. В домашних спектаклях юной исполнительнице помогала старшая сестра Галина. После школы девочка пошла в Театр санитарного просвещения. В ходе выступления она исполняла роль вредоносной мухи, рассказывая аудитории о важности соблюдения санитарных норм. В финале каждый раз персонаж, которого играла юная артистка, погибал. В военные годы она ездила по госпиталям, радовала раненых самодеятельными выступлениями, а также помогала бойцам писать письма домой. В 1950 году Гуляева поступила в Школу-студию МХАТ. Через четыре года она была принята в труппу театра. Там за талант и миниатюрность ее прозвали «алмазиком». Карьера За годы службы она исполнила около 60 ролей, среди которых Митиль в «Синей птице», Принц Мамилий в «Зимней сказке», Суок в легендарном спектакле «Три толстяка». За роль старухи Анны в постановке «Последний срок» по роману Валентина Распутина актриса была удостоена Государственной премии СССР. Последними работами Гуляевой стали спектакли «Белые ночи» в МХТ и «Дядя Ваня» в Театре наций. Голос актрисы часто звучал в радиоспектаклях, а также в кино и мультфильмах, где она озвучивала известных персонажей. На экранах она дебютировала в 1957 году. Дебютной ролью Гуляевой в кинематографе стала Манюшка — сельская девочка из короткометражного фильма «Телеграмма», снятого по произведению Константина Паустовского. Впоследствии актриса исполнила главную партию в драматической ленте «В степной тиши». Фильмография Нины Гуляевой отличается скромными размерами. После того как актриса стала матерью, она перестала проявлять интерес к участию в съемках. Одной из наиболее заметных работ Гуляевой стала роль Зойки в картине Юрия Райзмана «Твой современник». В советских мультфильмах говорили голосом Гуляевой персонажи Чиполлино и Буратино, а также различные принцессы и царевны. Помимо работы в анимации, Нина Ивановна занималась озвучиванием и художественных фильмов. В частности, она подарила свой выразительный тембр героиням, сыгранным Анастасией Вертинской, которая в юности испытывала трудности с дикцией, — в образах Ассоль и Гуттиэре. Личная жизнь Первый супруг Нины Гуляевой, Михаил Горюнов, происходил из обеспеченной актерской семьи и обладал привлекательной внешностью и талантом. Однако в МХАТе его востребованность оказалась ниже, чем у Гуляевой. Со временем Михаил начал злоупотреблять алкоголем и все чаще проводить ночи в компании собутыльников, а не рядом с молодой женой. На протяжении более десяти лет Нина предпринимала попытки избавить мужа от пагубной зависимости: убеждала его прекратить пить, организовывала лечение и кодирование. Впоследствии в ее жизни появился Вячеслав Невинный. Невинный, тогда еще студент, посещал театральные постановки с участием Гуляевой. После окончания вуза он встретился с артисткой на сцене в спектакле «Три толстяка», где Нина исполняла роль Суок. Искренность чувств, обаяние и заботливое отношение Вячеслава постепенно покорили сердце актрисы. Однако в течение трех лет она испытывала внутренние терзания, разрываясь между новой привязанностью и супружеским долгом, периодически уходя от мужа и возвращаясь к нему. В 1965 году Гуляева, давно мечтавшая о детях, родила сына от Вячеслава Невинного. Вскоре их отношения были официально зарегистрированы. Первоначально родители планировали назвать мальчика Ильей, однако, увидев новорожденного, решили дать ему имя Слава. Брак с Вячеславом Невинным продлился 44 года. Последние четыре года жизни актер, сыгравший более ста ролей в кино, был прикован к постели: из-за диабета ему ампутировали обе ноги, а позже он полностью утратил зрение. Гуляева совмещала уход за тяжелобольным супругом с работой в театре. Смерть Вячеслава Невинного в 2009 году стала для нее тяжелым испытанием. Награды Нина Гуляева удостоена звания народной артистки РСФСР в 1969 году. В 1998 году ей был вручен орден Почета, а в 2006 году — орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В 2011 году Гуляева получила Благодарность президента Российской Федерации. Также актриса в 1977 году стала лауреатом Государственной премии РСФСР имени Станиславского за исполнение роли старухи Анны в постановке «Последний срок» по произведению Валентина Распутина. В 2020 году Гуляевой присуждена почетная премия «Золотая маска» за значительный вклад в развитие театрального искусства, а также зрительская премия «Звезда Театрала» в номинации «Лучшая женская роль второго плана» — за работу в спектакле «Белые ночи». Смерть Гуляева скончалась на 95-м году жизни 3 октября. В МХТ имени А. П. Чехова отметили, что уход актрисы — огромная потеря для художественного коллектива и всех, кто знал и любил ее. «Нина Ивановна была частью Художественного театра на протяжении большей половины его существования. Ее уход — огромная потеря для нас», — отметила пресс-служба МХТ в telegram-канале театра. Коллектив МХТ выразил глубокие соболезнования сыну актрисы Вячеславу Невинному, его семье и коллегам. Прощание с артисткой состоится в МХТ имени А. П. Чехова. Дата и время церемонии будут объявлены дополнительно.