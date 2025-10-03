Стас Барецкий захотел купить студию «Ленфильм» со всеми долгами

Бизнесмен Барецкий: я готов купить студию «Ленфильм» и возродить ее
«Ленфильм» много лет пытались спасти
«Ленфильм» много лет пытались спасти

Бизнесмен и президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий готов спасти старейшее наследие России — кинокомпанию «Ленфильм». В беседе с URA.RU шоумен заявил, что не против покупки студии, чтобы ее не передавали в собственность Санкт-Петербурга. А дальше он готов восстанавливать ее от «развала».

«Я готов купить студию "Ленфильм" со всеми долгами. Все мы знаем, что студия находится на грани развала», — говорит Барецкий.

Киностудия в ближайшее время будет передана в собственность Петербурга, о чем сообщили в пресс-службе Смольного. В будущем работа студии будет сосредоточена на патриотическом и историческом кино, в числе которых планируются фильмы об участниках СВО. Инициатором выступили министр культуры Ольга Любимова и губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Ленфильм» — старейшая кинокомпания России, ее история восходит к 1918-му году. В последние годы студия находилась в тяжелом финансовом положении, а также у нее менялись директора. Одним из последних возродить студию пытался Федор Бондарчук, но режиссер в 2024 году покинул пост в совете директоров.

Ранее Барецкий изъявлял желание приобрести 6-этажный замок уехавшей Аллы Пугачевой в деревне Грязь и сделать из него крематорий. Однако идее не суждено было сбыться — семья артистки сняла недвижимость с продажи. Пугачева в будущем рассчитывает сделать там музей любви.

