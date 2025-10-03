Вероятный киллер умер, проблемы со здоровьем и закрытие заседания: подробности по делу миллиардера Сулейманова

Суд закрыл заседание о мере пресечения для Сулейманова

03 октября 2025 в 23:37 Размер текста - 17 +

Задержанный миллиардер Ибрагим Сулейманов не признает вину по уголовному делу об организации двух убийств и покушении на жизнь, сообщил его адвокат. Несмотря на это, подозреваемый арестован до 2 декабря по решению Басманного суда Москвы. Подробнее о деталях разбирательства — в материале URA.RU. Задержание Сулейманова Сулейманов был задержан в собственном доме в элитном поселке «Горки-2» на Рублевском шоссе по подозрению в организации заказного убийства Георгия Таля. После задержания в доме Сулейманова были проведены обыски, а самого предпринимателя доставили в изолятор временного содержания на Петровке. Миллиардер дважды обратился за медицинской помощью во время допроса в здании на Петровке, 38. К бизнесмену вызывали скорую из-за острых болей в спине и шее. Медики оказали Сулейманову экстренную помощь и сделали обезболивающие уколы прямо в помещении ведомства, после чего следственные действия продолжились. Ранее у бизнесмена уже отмечались проблемы с сердцем, из-за чего силовикам пришлось несколько раз вызывать скорую помощь. Сейчас адвокаты Сулейманова намерены настаивать на том, чтобы суд отказал в его аресте в связи с состоянием здоровья. Защита подчеркивает, что дальнейшее пребывание в изоляторе может представлять угрозу для жизни их подзащитного. Вероятный исполнитель убийства умер после задержания 55-летний Абакар Дарбишев, которого считают одним из лидеров дагестанской ОПГ, дал показания против миллиардера Ибрагима Сулейманова, задержанного по подозрению в причастности к убийству Георгия Таля. Дарбишев был задержан 1 октября в Одинцове, где оказывал сопротивление при обысках. После задержания его доставили в отдел для допроса, однако вскоре он скончался от сердечного приступа. По словам источника РЕН ТВ, именно Дарбишев мог быть причастен к расстрелу Георгия Таля. В рамках расследования Басманный районный суд Москвы отправил под стражу Муххамеда Дарбишева — еще одного фигуранта уголовного дела, связанного с Ибрагимом Сулеймановым. Муххамед Дарбишев был задержан по подозрению в участии в преступной группе и причастности к убийству, он приходится родственником Абакару Дарбишеву. Закрытое заседание и арест Миллиардер Сулейманов арестован на два месяца, до 2 декабря, по решению Басманного суда Москвы. Следователь на заседании пояснил, что процесс необходимо провести без присутствия публики и СМИ, поскольку в деле не установлены все фигуранты, а также содержатся медицинские документы. Сам бизнесмен и его защитники выступили против закрытого процесса и просили обеспечить его гласность. Сулейманов ранее резко отреагировал на появление журналистов в зале суда и во время заседания стоял спиной к участникам процесса.