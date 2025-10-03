03 октября 2025

ХАМАС согласен освободить всех живых израильских заложников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ХАМАС готов отпустить израильских заложников
ХАМАС готов отпустить израильских заложников Фото:

Движение ХАМАС готово освободить всех оставшихся в живых израильских заложников и передать тела погибших, а также подтвердило согласие на передачу управления сектором Газа палестинскому комитету. Об этом пишут СМИ.

«ХАМАС согласен освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших, готов к началу переговоров. ХАМАС подтверждает свое согласие на передачу управления сектором Газа палестинскому комитету», — сообщает РИА Новости.

Ранее ХАМАС разместило в своем telegram-канале фотографии 47 израильских заложников и призвало родственников «попрощаться» с ними. Публикация появилась на фоне сообщения о начале расширенной военной операции израильской армии (ЦАХАЛ) в городе Газа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Движение ХАМАС готово освободить всех оставшихся в живых израильских заложников и передать тела погибших, а также подтвердило согласие на передачу управления сектором Газа палестинскому комитету. Об этом пишут СМИ. «ХАМАС согласен освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших, готов к началу переговоров. ХАМАС подтверждает свое согласие на передачу управления сектором Газа палестинскому комитету», — сообщает РИА Новости. Ранее ХАМАС разместило в своем telegram-канале фотографии 47 израильских заложников и призвало родственников «попрощаться» с ними. Публикация появилась на фоне сообщения о начале расширенной военной операции израильской армии (ЦАХАЛ) в городе Газа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...