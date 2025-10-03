В США раскрыли, почему Украина не получит обещанные ракеты

Киев вряд ли сможет получить от США крылатые ракеты Tomahawk. Все потому, что предоставление такого вооружения Украине является «красной линией» для Москвы, которую американский президент Дональд Трамп не намерен пересекать. Об этом пишут западные СМИ.
«Украина не сможет использовать Tomahawk без американской разведки, которая определит цели и наведет ракеты. А это потенциальная „красная линия“, которая может втянуть США в прямой конфликт с РФ», — говорится в публикации журнала American Conservative.
При этом, по сведениям издания, для эффективного применения Tomahawk Киев нуждается в специальных платформах. Их на вооружении ВСУ нет. Кроме того, этих ракет производят менее 200 единиц в год, в связи с чем Украина вряд ли получит их в большом количестве, если вообще получит, уточнил журнал.
Ранее Reuters сообщало, что передача Украине крылатых ракет Tomahawk маловероятна. Предполагается, что Киеву могут поставить другие системы с меньшей дальностью действия.
Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что поставка Киеву ракет Tomahawk приведет к новому витку напряженности в украинском конфликте и потребует адекватного ответа России. Также он заявил, что ни один вид вооружения не способен стать для Украины «волшебной пилюлей».
