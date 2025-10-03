Кадыров: из Чечни в зону СВО направлены 23 тысяч добровольцев

Почти 23 тысячи добровольцев направлены из Чеченской республики в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщил глава Рамзан Кадыров.
«Из Чеченской республики в зону проведения СВО направлено 64 137 бойцов, в том числе 22 986 добровольцев. Мы вносим весомый вклад в приближение победы. Президент России Владимир Путин высоко оценивает наши усилия, и мы обязаны продолжать работать с еще большей отдачей», — заявил Кадыров на расширенном совещании с руководящим составом силовых ведомств и правоохранительных органов.
Он также отметил, что более 10 тысяч военнослужащих из Чечни получили высокие государственные награды. Глава региона добавил, что региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова направил на поддержку СВО 42 миллиарда 341 миллион рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что чеченский спецназ «Ахмат» действует на 14 направлениях в зоне спецоперации на Украине. В том числе и в новых регионах.
