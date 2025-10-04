Украинский БПЛА сбили в Ленобласти

Системы ПВО ликвидировали дроны над городом Кириши
Системы ПВО ликвидировали дроны над городом Кириши Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Системы ПВО сбивают беспилотники над городом Кириши в Ленинградской области, в результате в промзоне возник пожар, который уже тушат пожарные. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.

«ПВО работает по БПЛА в Киришах. Есть возгорание в промзоне. Пожарные службы приступили к тушению», — написал Дрозденко в своем telegram-канале.

В регионе ранее объявили опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти. Губернатор предупредил жителей о возможном понижении скорости мобильного интернета.

