Над Нижнем Новгородом закрыли небо

Росавиация: аэропорт Нижнего Новгорода временно ограничил перелеты
Аэропорт Нижнего Новгорода ограничил перелеты
Аэропорт Нижнего Новгорода (Стригино) временно ограничил прием и выпуск воздушных судов для безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — уточнил представитель Росавиации в своем telegram-канале. Он добавил, что перелеты ограничены с с 02:05 (по Москве). 

Этой же ночью сообщалось об атаке дронов на Ленинградскую область. Там был сбит один неизвестный беспилотник

