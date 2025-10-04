Над Нижнем Новгородом закрыли небо

Аэропорт Нижнего Новгорода ограничил перелеты
Аэропорт Нижнего Новгорода (Стригино) временно ограничил прием и выпуск воздушных судов для безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — уточнил представитель Росавиации в своем telegram-канале. Он добавил, что перелеты ограничены с с 02:05 (по Москве).
Этой же ночью сообщалось об атаке дронов на Ленинградскую область. Там был сбит один неизвестный беспилотник.
