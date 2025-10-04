В небе над Ленинградской областью сбиты семь беспилотников

В небе над Киришами сбиты семь беспилотников
Силы ПВО уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов над городом Кириши Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Горение в промышленной зоне, возникшее в результате падения обломков, было ликвидировано. По информации Роспотребнадзора, экологическая обстановка в районе инцидента находится в норме, превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано.
