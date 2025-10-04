Убийство семьи известного коммуниста в Якутии получило неожиданный поворот

В убийстве женщины и ее одиннадцатилетнего сына в Якутске подозревается несовершеннолетняя дочь жертвы. Об этом сообщают журналисты, ссылаясь на источник. Причем отмечается, что убита именно семья известного в Якутии коммуниста и участника СВО Саввы Михайлова, который погиб еще в 2023 году.
«Убита супруга и сын Саввы Михайлова, известного в Якутии коммуниста, участника СВО, погибшего в 2023 году в госпитале Санкт-Петербурга. Следователи установили причастное лицо, под подозрением дочь [убитой]», — рассказал источник в беседе с РИА Новости.
Накануне в Якутске в одной из квартир обнаружили тело 40-летней женщины и ее сына. Было возбуждено уголовное дело. Telegram-канал Baza также сообщал, что, предварительно, к убийству может быть причастна 16-летняя дочь жертвы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.