Убийство семьи известного коммуниста в Якутии получило неожиданный поворот

В убийстве матери и ребенка в Якутске подозревается дочь убитой
В убийстве семьи в Якутске подозревают дочь жертвы
В убийстве семьи в Якутске подозревают дочь жертвы

В убийстве женщины и ее одиннадцатилетнего сына в Якутске подозревается несовершеннолетняя дочь жертвы. Об этом сообщают журналисты, ссылаясь на источник. Причем отмечается, что убита именно семья известного в Якутии коммуниста и участника СВО Саввы Михайлова, который погиб еще в 2023 году. 

«Убита супруга и сын Саввы Михайлова, известного в Якутии коммуниста, участника СВО, погибшего в 2023 году в госпитале Санкт-Петербурга. Следователи установили причастное лицо, под подозрением дочь [убитой]», — рассказал источник в беседе с РИА Новости.

Накануне в Якутске в одной из квартир обнаружили тело 40-летней женщины и ее сына. Было возбуждено уголовное дело. Telegram-канал Baza также сообщал, что, предварительно, к убийству может быть причастна 16-летняя дочь жертвы.

