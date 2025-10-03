Минкульт наградил Свердловскую филармонию на сцене Большого театра

Свердловскую филармонию признали «Лучшей региональной концертной площадкой страны». Церемония вручения II национальной премии «Пушкинская карта. Премии» состоялась 3 октября в Бетховенском зале Большого театра России. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер.
«Свердловская филармония по итогам 2024 года стала самым посещаемым по „Пушкинской карте“ культурным учреждением Свердловской области. Накануне коллектив филармонии на сцене Большого театра в Москве получил премию Министерства культуры России», — рассказал губернатор в своем telegram-канале.
Он также отметил, что за последний год число площадок в регионе, участвующих в программе «Пушкинской карты», увеличилось на 83. Сегодня в области действует 25 физических и 120 виртуальных залов.
Ранее в Екатеринбурге появился уникальный мини-зал, оснащенный оборудованием для трансляции концертов из большого зала Свердловской филармонии. Виртуальные выступления будут дополняться встречами с музыкантами и живыми исполнения классической музыки.
