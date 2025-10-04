Мошенники в России разработали новую схему обмана

Мошенники рассылают гражданам России электронные письма от имени крупнейших банков с информацией о якобы введенном новом налоге. В этих сообщениях злоумышленники предупреждают получателей о предстоящем списании средств со счетов в рамках якобы нового налога. Об этом говорится в материалах МВД.
«Перейдя по имеющейся в письме ссылке откроется поддельный сайт банка, где необходимо указать номер телефона для входа в личный кабинет и подписания „заявления об отмене налога“. Мошенники увидят этот номер, введут его на настоящем сайте банка и получат доступ к личному кабинету», — говорится в материалах. Информацию передает РИА Новости.
Отмечается, что для предотвращения автоматического списания значительных сумм — от нескольких десятков до сотен тысяч рублей ежемесячно — гражданам предлагается срочно перейти в личный кабинет и подписать заявление об отказе от платежей. Письма оформляются таким образом, чтобы максимально напоминать официальные уведомления от конкретных банков, что может вводить пользователей в заблуждение. Сообщается, что подобные рассылки осуществляются якобы от имени всех основных банковских организаций страны.
Ранее глава компании «Кибербастион» Владислав Кокунцыков обратил внимание на появление у мошенников новых методов обмана, связанных с использованием QR-кодов. Злоумышленники распространяют фальшивые объявления и проводят фиктивные опросы с целью похищения личных данных и денежных средств граждан. Кокунцыков отметил, что QR-коды сегодня применяются повсеместно — для оплаты парковки, покупки билетов, в заведениях общественного питания и при заказе доставки. Этим пользуются мошенники, которые подделывают QR-коды, выдавая их за подлинные, а также организуют фиктивные акции и предоставляют мнимые скидки, передает «Царьград».
