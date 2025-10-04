Закончилась одна из самых продолжительных магнитных бурь

Завершилась одна из наиболее продолжительных магнитных бурь нынешнего солнечного цикла, продолжавшаяся примерно четверо суток. Об этом сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев. По словам ученого, основной планетарный индекс Kp, на основании которого фиксируются периоды начала и окончания геомагнитных бурь, опустился в «зеленую» зону.
«Исходя из показаний наземных магнитометров и измерений солнечного ветра, продолжавшаяся всю текущую неделю магнитная буря завершена. С вечера пятницы наблюдается быстрая стабилизация геомагнитной обстановки», — сказал Богачев. Информацию передает РИА Новости.
За исключением краткосрочного повышения вечером 3 октября, индекс Kp удерживается в «зеленой» зоне уже около 17 часов. Сергей Богачев подчеркнул, что в настоящее время не наблюдается факторов, способных спровоцировать новый выход индекса из состояния равновесия.
Завершившаяся буря стала одной из наиболее длительных в рамках 25-го солнечного цикла. Дестабилизация магнитного поля Земли произошла вечером 29 сентября в результате значительного усиления солнечной активности. Уже утром 30 сентября были зафиксированы пиковые значения, превышающие уровень G3. В итоге в течение почти четырех суток магнитное поле планеты оставалось в возмущенном состоянии. Сейчас же отмечается снижение солнечной активности, что практически исключает вероятность повторного перехода магнитного поля Земли в нестабильное состояние. Однако, по оценке Богачева, вероятность отдельных мощных вспышек и кратковременных возмущений сохранится в ближайшие два-три дня.
Кроме того, ученый сообщил, что крупный выброс плазмы, зарегистрированный накануне, характеризуется низкой скоростью и недостаточной энергией для существенного воздействия на магнитосферу Земли. Ожидается, что облако достигнет планеты 8 октября, но значимых геомагнитных последствий оно не вызовет. Долгосрочный прогноз по магнитным бурям на октябрь остается напряженным: общая активность Солнца существенно возросла по сравнению с летом, а продолжительные периоды спокойствия, как это наблюдалось в июле и августе, сейчас маловероятны. «Тем не менее, в данный момент текущие запасы вспышечной энергии на Солнце выглядят почти полностью исчерпанными. Какое-то время на их восполнение должно уйти», — заключил глава Лаборатории.
Ранее сообщалось, что 4 октября ожидается стабилизация геомагнитной обстановки. Вероятность магнитных бурь прогнозируется на уровне в 21%. В течение большей части суток значение магнитосферы будет находиться в пределах от 2,5 до 3,5 балла по Кр-индексу, что соответствует «зеленому» уровню геомагнитной активности и не оказывает влияния на самочувствие людей.
