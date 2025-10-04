Юрист раскрыл, какое наказание грозит тайному миллиардеру Сулейманову

Юрист Хаминский: Сулейманову грозит пожизненное лишение свободы
новость из сюжета
Задержан теневой миллиардер Ибрагим Сулейманов

Миллиардер и совладелец одной из крупнейших в российской авиасфере компаний «Сирена-Трэвел» Ибрагим Сулейманов, обвиняемый в совершении двух убийств и одного покушения, может быть приговорен к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«На данный момент речь идет о части 2 статьи 105 УК РФ „Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой“, а также о статье 30 и части 2 статьи 105 УК РФ „Покушение на убийство, совершенное организованной группой“. Санкции данных статей исключительно суровы. За организацию убийства двух лиц законодатель предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — рассказал Хаминский. Его слова приводят РИА Новости. 

По словам юриста, покушение на убийство также квалифицируется как особо тяжкое преступление и предусматривает значительный срок лишения свободы. Александр Хаминский отметил, что при рассмотрении дела суд будет учитывать все отягчающие обстоятельства, в том числе мотивы совершения преступлений и степень участия каждого из фигурантов. С учетом тяжести предъявленных обвинений единственным возможным смягчающим фактором может стать содействие следствию, однако в подобных случаях на это рассчитывать не приходится. В связи с этим Ибрагиму Сулейманову, по мнению юриста, грозит реальное и крайне суровое наказание.

В пятницу Басманный районный суд Москвы постановил заключить теневого миллиардера под стражу сроком на два месяца. Защита миллиардера уже заявила о намерении обжаловать решение суда. В его отношении возбуждены уголовные дела по статьям об убийстве двух лиц и покушении на убийство. Ибрагим Сулейманов может быть связан с убийством главы ФСФО Георгия Таля, передает «Царьград». 

