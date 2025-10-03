Коллапс произошел в Екатеринбурге из-за масштабной аварии на электросетях

Сразу два микрорайона Екатеринбурга остались без электричества из-за крупной аварии на городских сетях электроснабжения. Как сообщают местные жители, света нет на территории Уралмаша и Эльмаша. Также без света остался ТРЦ Veer Mall.
"В связи с аварийной ситуацией на городских сетях электроснабжения во всех домах комплекса отсутствует электроэнергия", — говорится в сообщении telegram-канала ЖК "Изумрудный Бор" на Уралмаше.
Местные магазины закрылись по "техническим причинам". В микрорайонах не работают светофоры, на дорогах уже начали скапливаться пробки. Также перестали курсировать трамваи в Верхнюю Пышму.
Жильцы ЖК Veer Park рассказали URA.RU, что не могли выйти и зайти в дом из-за отключения света. "Отключение произошла примерно в 12:00. У нас не могли выйти люди и зайти в дом. Пока не была включена сигнализация охраной", — поделилась собеседница агентства.
Корреспондент направил запрос в компанию "Россети Урал". Ответ ожидается.
