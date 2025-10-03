03 октября 2025

Рабочие оставили два микрорайона Екатеринбурга без света

Электричество планируют восстановить к концу дня
Электричество планируют восстановить к концу дня

Из-за ошибки рабочих два микрорайона Екатеринбурга (Уралмаш и Эльмаш) остались без электричества. Как сообщили URA.RU «Россети Урал», произошло повреждение линии электропередачи 110 киловольт.

«Сегодня в результате несанкционированных действий строительной организации произошло повреждение линии электропередачи 110 кВ. Энергетики „Россети Урал“ находятся на месте, стягивается необходимая спецтехника для ликвидации технологического нарушения», — рассказали в организации агентству.

Вернуть электричество обещают к концу текущего дня. Для этого специалистам придется восстанавливать провод на энергообъекте.

Ранее из-за отключения света в Екатеринбурге произошел настоящий коллапс. На Уралмаше и Эльмаше перестали работать светофоры, магазины закрылись по «техническим причинам». В том числе и ТРЦ Veer Mall. Также из-за аварии перестал курсировать трамвай в Верхнюю Пышму. 

