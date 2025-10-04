Tomahawk предсказали незавидную участь, если они окажутся на Украине

Американские крылатые ракеты большой дальности Tomahawk, которые планируется поставить Украине, могут быть перехвачены российскими зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) «Витязь», которые называют «убийцами крылатых ракет». Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
«У России есть целый комплекс крылатых ракет, и мы их постоянно применяем. Что касается непосредственно Tomahawk, то средством борьбы с ними являются различные зенитно-ракетные комплексы. У нас их также много. Это, например, С-300. И объектовая противовоздушная оборона — С-400 и С-350 „Витязь“», — заявил Кнутов. Его слова приводит aif.ru.
Последний, по его словам, заслужил репутацию эффективного средства борьбы с крылатыми ракетами. Кроме того, в отдельных случаях может применяться зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь». Как уточнил Юрий Кнутов, поставки Tomahawk Украине могут осуществляться морским путем через Одессу либо сухопутно через территорию Польши.
Ранее власти США сообщили о рассмотрении вопроса передачи Украине крылатых ракет Tomahawk. В связи с этим президент России Владимир Путин подчеркнул, что подобные действия со стороны Вашингтона способны негативно повлиять на российско-американские отношения и нанести им серьезный ущерб. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, в свою очередь заявил, что слова США о возможности поставок ракет большой дальности могут быть обусловлены влиянием и давлением со стороны европейских государств.
Также, как сообщают западные СМИ, вероятность передачи Штатами ракет Tomahawk Украине остается крайне низкой. Причиной этого является то, что подобный шаг расценивается Москвой как пересечение «красной линии», и, как отмечается, президент США Дональд Трамп не собирается идти на такой риск. Использование ракет Tomahawk требует участия американской разведки для выявления и обозначения целей, что, по мнению издания, может привести к непосредственному втягиванию США в конфликт с Россией и восприниматься как пересечение опасной черты. Кроме того, по данным журнала, для эффективного применения Tomahawk украинским вооруженным силам необходимы специальные пусковые платформы, которых у Киева нет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.