ЕС добавит в черный список свыше 100 нефтяных танкеров, якобы связанных с РФ

Евросоюз подготовил новый, 19-й по счету пакет санкций, предполагающий внесение в черный список еще 120 судов, якобы связанных с перевозкой российских энергоресурсов. Об этом сообщает издание EuObserver со ссылкой на внутренний документ, изученный редакцией.
«Согласно внутренним документам, попавшим в EUobserver, в рамках 19-го пакета санкций ЕС намерен внести в черный список еще 120 нефтяных танкеров», — говорится в публикации. В документе также отмечается, что отдельное внимание уделено танкерам, не имеющим флага — для них разрабатываются основания для задержания при попытке прохода через Балтику.
Российские власти неоднократно подчеркивали, что страна способна адаптироваться к санкционному давлению. В Москве заявляли о неэффективности западных ограничительных мер и отмечали, что Запад не готов признать провал своей санкционной политики. Ранее в ряде европейских стран также звучали мнения о низкой результативности антироссийских санкций, что фиксировали официальные лица и эксперты. Представитель МИД РФ Мария Захарова называла «теневой флот» выдуманной Евросоюзом категорией, о чем писал RT. По ее словам, страны Европы таким образом нарушают международное право.
