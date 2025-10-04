Мужчину, бесследно пропавшего на красной машине, нашли мертвым

Свердловчанина Марата Гайнетдинова, который бесследно исчез 28 сентября на красной машине марки Peugeot, нашли мертвым. Информацию об этом публикует ряд СМИ со ссылкой на его знакомых. В поисковом отряде «Лиза Алерт» также сообщили об остановке поисков мужчины.
«Стоп. Проверка информации», — заявили в сообществе поискового отряда во «ВКонтакте». В СУ СК России по Свердловской области от комментариев воздержались.
28 сентября Марат Гайнетдинов сел в красный Peugeot и уехал в неизвестном направлении. Волонтеры искали мужчину почти неделю.
