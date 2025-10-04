Мужчину, бесследно пропавшего на красной машине, нашли мертвым

38-летнего мужчину искали почти шесть дней (архивное фото)
38-летнего мужчину искали почти шесть дней (архивное фото)
В Верхотурье убили екатеринбуржца на красном Peugeot

Свердловчанина Марата Гайнетдинова, который бесследно исчез 28 сентября на красной машине марки Peugeot, нашли мертвым. Информацию об этом публикует ряд СМИ со ссылкой на его знакомых. В поисковом отряде «Лиза Алерт» также сообщили об остановке поисков мужчины. 

«Стоп. Проверка информации», — заявили в сообществе поискового отряда во «ВКонтакте». В СУ СК России по Свердловской области от комментариев воздержались.

28 сентября Марат Гайнетдинов сел в красный Peugeot и уехал в неизвестном направлении. Волонтеры искали мужчину почти неделю. 

