04 октября 2025
03 октября 2025

В городе ХМАО водитель иномарки вылетел на лобовую и погиб

В Нижневартовске водитель иномарки вылетел на встречную и погиб от столкновения
Водитель легкового автомобиля кончался на месте происшествия
Водитель легкового автомобиля кончался на месте происшествия

В Нижневартовске (ХМАО) на РЭБ Флота 5 октября водитель «Volkswagen Polo» выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с «Газелью». Об этом рассказали в telegram-канале Госавтоинспекции Югры.

«5 октября около 11:50 68-летний водитель „Volkswagen Polo“, по предварительным данным, допустил выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения. Произошло столкновение с „Газель“, под управлением 54-летнего водителя», — написано в сообщении.

Водитель 68-лет кончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, выясняющие обстоятельства.

Ранее URA.RU сообщало, что водитель легкового автомобиля погиб, столкнувшись с грузовиком на 46-м километре трассы Сургут—Нижневартовск. Авария произошла вечером 1 октября.

