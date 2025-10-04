В городе ХМАО водитель иномарки вылетел на лобовую и погиб

В Нижневартовске (ХМАО) на РЭБ Флота 5 октября водитель «Volkswagen Polo» выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с «Газелью». Об этом рассказали в telegram-канале Госавтоинспекции Югры.
«5 октября около 11:50 68-летний водитель „Volkswagen Polo“, по предварительным данным, допустил выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения. Произошло столкновение с „Газель“, под управлением 54-летнего водителя», — написано в сообщении.
Водитель 68-лет кончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, выясняющие обстоятельства.
Ранее URA.RU сообщало, что водитель легкового автомобиля погиб, столкнувшись с грузовиком на 46-м километре трассы Сургут—Нижневартовск. Авария произошла вечером 1 октября.
