В Москве оценили подходы Челябинского театра оперы к работе с молодежью

Челябинский государственный академический театр оперы и балета им. М. И. Глинки стал лауреатом Премии за вклад в развитие программы «Пушкинская карта», которую вручали накануне в Москве. Об этом сообщил официальный telegram-канал Министерства культуры Челябинской области 4 октября.
«В номинации „Лучший региональный театр“ одним из лауреатов стал наш Челябинский государственный академический театр оперы и балета им. Глинки! Получение Премии стало возможным благодаря активной работе учреждения с владельцами „Пушкинских карт“, репертуарной политике театра», — говорится в сообщении регионального минкульта.
Торжественная церемония награждения состоялась в Бетховенском зале Государственного академического Большого театра России при участии заместителя председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой и министра культуры РФ Ольги Любимовой. Премия, учрежденная Министерством культуры РФ в 2025 году, отмечает заслуги организаций и региональных органов в сфере культуры по всей стране.
В региональном министерстве рассказали, что только за прошлый театральный сезон с помощью программы «Пушкинская карта» было реализовано 9799 билетов на спектакли театра. В новом сезоне 2025-2026 годов для участников программы уже доступно 118 спектаклей. Премия присуждается по 14 номинациям, в каждой из которых выбирают по два победителя от региона. Министерство культуры Челябинской области поздравило коллектив театра с высокой оценкой их работы на федеральном уровне.
Программа «Пушкинская карта» работает с 2021 года и позволяет молодежи посещать театры, музеи и другие культурные мероприятия на средства, выделяемые государством. Она сразу стала популярна: с сентября по середину октября 2021-го ей воспользовались около 58 тысяч человек.
